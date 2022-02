Luiz Felipe Betis Siviglia, dalla Spagna sicuri: «Accordo raggiunto»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Luiz Felipe è pronto a salutare la Lazio e volare in Spagna: accordo raggiunto con il Betis Siviglia. I dettagli

Il Betis Siviglia ha vinto il derby con il Siviglia per Luiz Felipe. Secondo Marca il difensore biancoceleste arriverà al Benito Villamarín al termine della stagione. Accordo quadriennale raggiunto con il centrale biancoceleste.

Luiz Felipe, dopo sei anni in Italia, ha deciso quindi di provare una nuova esperienza in Liga, sotto l’ala di Pellegrini. Attualmente i biancoverdi occupano il terzo posto in classifica, alle spalle dei cugini del Siviglia e del Real Madrid capolista.