Luiz Felipe Barcellona: concorrenza al Betis, ma sarà rinnovo con la Lazio?

Barcellona e Betis Siviglia si contendono Luiz Felipe, difensore centrale in scadenza di contratto con la Lazio

Nuova voce di mercato proveniente dalla Spagna. Secondo il Mundo Deportivo, il Barcellona starebbe pensando a Luiz Felipe per rinforzare la difesa di Xavi.

Il centrale è in scadenza con la Lazio e potrebbe anche andare via a giugno ma il club laziale spera di trovare l’accordo per il rinnovo. Sulle tracce del giocatore, oltre al Barça, ci sarebbe anche il Betis.