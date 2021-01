Luis Alberto torna a disposizione: con il Mago si può incantare ancora

La Lazio ritrova Luis Alberto. Il Mago torna a disposizione di Simone Inzaghi dopo l’appendicite: con l’Atalanta ci sarà

Può sorridere Simone Inzaghi. Non è una gioia piena – perché le scorie della Coppa Italia ci sono ancora – ma il recupero di Luis Alberto non può che essere una bella notizia per l’ambiente.

Prima di fermarsi per appendicite, lo spagnolo era l’uomo più in forma. Per il big match di domenica il giocatore sarà a disposizione. Dopo aver fatto lavoro differenziato, è tornato in gruppo con la sua Lazio. Domenica, al Gewiss Stadium, ci sarà, e con lui in campo la squadra può tornare ad incantare.