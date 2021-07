Luis Alberto ancora in Spagna: può rientrare a Roma in settimana

Luis Alberto ancora non è rientrato in Italia dalle vacanze in Spagna: il fantasista potrebbe tornare a Roma in settimana

La Lazio è partita ieri mattina per il ritiro di Auronzo di Cadore ed ha iniziato a preparare la prossima stagione insieme al nuovo allenatore Maurizio Sarri. Tuttavia, tra le fila biancocelesti c’è un assente d’eccezione: si tratta di Luis Alberto.

Il fantasista spagnolo, infatti, ha scelto di non rispondere alla convocazione e di rimanere in Spagna con la sua famiglia. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il giocatore dovrebbe rientrare a Roma in settimana. Il Mago avrebbe dato disponibilità a tornare mercoledì 14 luglio: tuttavia, sarebbe seriamente a rischio di multa (potrebbe essere intorno ai 100mila euro) e addirittura di essere messo fuori rosa in vista di una cessione. Il rapporto tra la Lazio e Luis Alberto si fa sempre più teso.