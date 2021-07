Caso Luis Alberto, i tifosi: «Comportamento e sceneggiata inaccettabili»

Caso Luis Alberto, i tifosi biancocelesti si scatenano: lo spagnolo fortemente criticato per l’assenza prolungata al ritiro

Sta facendo molto rumore l’assenza di Luis Alberto dal ritiro della Lazio per il terzo giorno consecutivo: lo spagnolo, che non ha dato ancora spiegazioni alla società, non è stato inserito nell’elenco dei convocati per il ritiro di Auronzo, sintomo di un malessere della società ormai evidente.

Malessere che è anche dei tifosi: i supporters biancocelesti hanno criticato aspramente il trequartista sui social, reo di un comportamento poco professionale nei confronti di una società che lo ha rilanciato nel grande calcio. Ecco qui alcune testimonianze: