Luis Alberto, sorteggio per vincere una sua maglia – VIDEO

Luis Alberto ha lanciato un sorteggio per vincere una sua maglia: a spiegare come partecipare è stata sua moglie

La sua assenza con il Twente aveva fatto un po’ preoccupare, ma il tutto è legato a un leggero affaticamento muscolare. Ora però Luis Alberto è diventato protagonista sui social network.

In realtà la protagonista è stata sua moglie Patricia, che ha messo in palio la maglia del marito. Le modalità di partecipazione sono state spiegate da lei stessa sul suo profilo Instagram: «Maglia del numero 10 della Lazio. La maglia di quest’anno mi piace tantissimo, per questo voglio anche anche uno di voi possa godersela. Partecipare è molto semplice: basta mettere like alla foto, essere mio follower e lanciare un commento, menzionando un amico. Potete partecipare quante volte volte, ma nominando sempre amici diversi. Il sorteggio inizia oggi, martedì 10, e terminerà martedì prossimo 17 agosto. Annuncerò io stessa il vincitore. Buona fortuna a tutti».