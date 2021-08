Luis Alberto, sedute fisioterapiche per superare l’affaticamento muscolare

Dopo aver saltato l’amichevole contro il Twente per un affaticamento muscolare, Luis Alberto si è sottoposto a delle sedute fisioterapiche

Luis Alberto non ha preso parte all’amichevole contro il Twente, facendo preoccupare i tifosi. Le ragioni non sono da ricercare però in problemi di natura tecnica, bensì fisica. Lo spagnolo infatti, aveva rimediato un affaticamento muscolare, da qui la decisione di Sarri di non rischiarlo.

Il Mago in giornata si è sottoposto a delle sedute fisioterapiche per recuperare dal problema muscolare.