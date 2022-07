Luis Alberto Siviglia, gli spagnolo offrono Oliver Torres: la situazione

Continua a essere vivo l’interesse del Siviglia per Luis Alberto. E gli spagnoli propongono una contropartita tecnica

La partenza di Luis Alberto destinazione Siviglia è uno degli argomenti più caldi in casa Lazio. Il Mago è nei pensieri degli andalusi e su questo non possono esserci dubbi. I dubbi, come spiegato dal Corriere dello Sport, riguarderebbero più cifre, offerte e forrmule.

L’idea di Monchi infatti sarebbe quella di offrire 13-15 milioni e inserire come contropartita tecnica Oliver Torres. Insomma, un affare da 20 milioni, con una differenza di 10 milioni rispetto alla richieste biancocelesti. Per di più non va dimenticato il 30% da corrispondere poi al Liverpool. Insomma, andrebbe trovata una quadra. Dal punto di vista economico e non solo.