Luis Alberto scalpita: oggi e domani test decisivi per la titolarità a Bergamo

Luis Alberto ha voglia di tornare e riprendersi la Lazio: lo spagnolo potrebbe addirittura partire titolare contro l’Atalanta

Luis Alberto c’è, corre e scalpita. A otto giorni dall’intervento di appendicite, lo spagnolo torna ad allenarsi con regolarità, tanto che prende parte pure alle partitelle di fine lavoro senza disdegnare i contrasti. Un’improvvisa ventata di ottimismo in merito al suo possibile recupero per la trasferta di domenica a Bergamo.

Come riporta Il Corriere della Sera saranno gli ultimi due test, oggi e domani, a far capire le reali condizioni del Mago, il quale contro l’Atalanta potrebbe anche giocare dall’inizio andando a ricomporre il terzetto di centrocampo titolare della Lazio (rispetto alla gara di Coppa Italia rientrerà anche Leiva che ha scontato la squalifica). Luis Alberto ha saltato tre partite: il successo sul Parma in Coppa Italia, la vittoria contro il Sassuolo in campionato e la sconfitta di Bergamo.