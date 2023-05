Luis Alberto aspetta il super rinnovo: vuole quei soldi se parte Milinkovic. E Lotito può spingersi fino a...

Luis Alberto aspetta il super rinnovo: vuole quei soldi se parte Milinkovic. La richiesta del Mago alla Lazio

Come scrive il Corriere dello Sport Claudio Lotito ha ricevuto la comunicazione dagli agenti di Luis Alberto: ha una grossa offerta dall’estero, forse dalla Francia. Non ci sono stati incontri per il rinnovo, ci saranno contatti a fine campionato. Si valuterà ogni scenario per il calciomercato Lazio.

Per Sarri è diventato un punto fermo e Lotito potrebbe spingersi fino ad offrire un rinnovo fino al 2027 o al 2028. Luis Alberto guadagna già 2,8 milioni più bonus, arriva a 3,5 milioni. Un contratto più ricco attualmente lo percepiscono solo Milinkovic (3,2 più bonus) e Immobile (4 più bonus).

Il Mago è disposto a restare a Roma, con l’addio di Milinkovic (oggi ultima all’Olimpico se il mercato asseconderà il suo desiderio di partire) può diventare lui il punto di riferimentoa centrocampo.