Luis Alberto: «Grazie a medici e infermieri siete voi i veri MVP!» FOTO

Luis Alberto, le parole dello spagnolo rimasto da solo a Roma con tutto il resto della famiglia a Siviglia

Sono momenti difficili per tutta l’Italia e anche per i nostri biancocelesti. Alcuni di loro infatti sono rimasti da soli a Roma, con il divieto assoluto di spostarsi, con la famiglia lontana. Lo stesso è accaduto a Luis Alberto che ha voluto esprimere il suo pensiero su tutto quello che sta accadendo.

«Fra qualche giorno mio figlio Lucas, il piccolo, compirà due anni e io non potrò festeggiarlo con lui perché lui è a Siviglia e io sono a Roma. Non potete immaginare cosa darei per star lì con lui e con il resto della mia famiglia. Però, per via della situazione che abbiamo in Italia, non posso viaggiare…posso appena uscire di casa per comprare lo stretto necessario. È MOLTO importante seguire le raccomandazioni delle autorità finché la situazione non sarà completamente sotto controllo. Per questo vi dico: #stateacasa.

Credo che in questi momenti il calcio debba passare in secondo piano. Non basta giocare a porte chiuse, questo non è sufficiente per i calciatori e per chi lavora nel mondo del calcio o nell’organizzazione di una partita. Anche la nostra salute è importante e credo che tutte le competizioni debbano fermarsi per tutto il tempo necessario. Se io, como tanti altri calciatori, stiamo facendo lo sforzo di non vedere le nostre famiglie, non credo che sia tanto chiedere che vengano rinviate tutte le competizioni finché le autorità sanitarie lo riterranno opportuno.

Infine vorrei ringraziare tutti i medici, gli infermieri e il personale medico che stanno lavorando duramente giorno e notte. Siete voi i veri MVP!!».