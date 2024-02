Luis Alberto, piede caldo per Torino Lazio: la magia nel riscaldamento – VIDEO

Luis Alberto, lo spagnolo al termine del riscaldamento delizia la platea presente a Torino con una grande giocata

Ormai ci siamo la Lazio è da poco scesa in campo con il Torino, e i tifosi si augurano che da questa partita la squadra di Sarri ne esca con i tre punti. Pochi minuti prima della partita, durante la fase del riscaldamento ad essere protagonista è stato Luis Alberto, il quale ha deliziato la platea con una giocata come dire semplice semplice, come dimostra il video