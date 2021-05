Grande prestazione di Luis Alberto contro il Genoa. Il biancoceleste segna e offre assist: la sua pagella da 7.5

Determinante Luis Alberto. Contro il Genoa, lo spagnolo ha offerto assist e segnato il suo nono gol in campionato. Il Corriere dello Sport non ha dubbi e in pagella lo premia con un bel 7.5, scrivendo:

«Sta ritrovando anche l’assist, innesca le azioni dei due gol di Correa e del rigore di Immobile. Pennella con un destro a giro il 4-1 che alla fine risulterà decisivo. Nona prodezza in campionato».