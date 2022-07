Luis Alberto modello per lo shooting day: il post social del Mago – FOTO

Luis Alberto ha condiviso un post social che lo ritrae modello per lo shooting in maglia biancoceleste – FOTO

Luis Alberto continua ad essere al centro delle voci di mercato che lo vedrebbero partente direzione Siviglia. Offerta dal club andaluso non sono ancora arrivate e per questo motivo Sarri punterà molto sul Mago.

Lo spagnolo quindi continua a lavorare per essere al top in vista dell’inizio della stagione. Lo dimostra il suo ultimo post pubblicato su Instagram, in cui ha condiviso alcuni scatti con indosso la maglia biancoceleste.