Spagna, Luis Enrique snobba Luis Alberto. Il Mago fuori dai convocati

Luis Enrique lascia ancora fuori Luis Alberto dai convocati della sua Spagna in vista degli impegni nelle qualificazioni ai Mondiali in Qatar

Se in Italia Luis Alberto viene considerato uno dei centrocampisti più forti del campionato, il tecnico della Spagna Luis Enrique pare non essere dello stesso avviso. Nonostante le prestazioni positive del Mago infatti, il ct nella nazionale spagnola ha deciso di non convocare il biancoceleste per gli impegni con Grecia, Georgia e Kosovo in vista dei Mondiali in Qatar del 2022.

Questa la lista dei convocati:

PORTIERI: De Gea, Unai, Sanchez.

DIFENSORI: Porro, Eric Garcia, Ramos, Llorente, Martinez, Alba, Gayà.

CENTROCAMPISTI: Busquets, Rodri, Thiago, Pedri, M. Llorente, Canales, Koke, Fabian Ruiz.

ATTACCANTI: Gerard Moreno, Ferran Torres, Oyarzabal, Morata, Bryan Gil, Olmo.