Luis Alberto, like contro Sarri: i dettagli – FOTO

Luis Alberto sembra non aver gradito l’ennesima panchina: e spunta un like sui social network dello spagnolo

Dire che non abbia gradito l’ennesima panchina e quasi logico. E per di più le parole di Sarri fanno capire la sua difficile coesistenza con Milinkovic. Ma Luis Alberto ora potrebbe diventare un caso.

Ed ecco che, sui social, spunta un like di critica al mister biancoceleste proprio per queste parole sul mancato utilizzo dello spagnolo e del serbo in campo.

Un mi piace che potrebbe creare una vera e propria grana legata al Mago, non nuovo a problematiche caratteriali.