Luis Alberto, l’entourage è sbarcato in Italia: novità all’orizzonte?

Luis Alberto potrebbe partire dalla panchina domani contro l’Udinese: il suo entourage intanto è sbarcato in Italia. I dettagli

Dopo la gara da titolare disputata giovedì in Europa League, Luis Alberto potrebbe accomodarsi in panchina nella gara di domani contro l’Udinese all’Olimpico.

Nel frattempo, come riferito da Il Messaggero, l’entourage del trequartista spagnolo è sbarcato in Italia per fare un punto della situazione sul proprio assistito dopo le numerose voci di addio estive. Difficile pensare ad una partenza a gennaio ma nulla va escluso: dall’incontro con la società si attendono importanti sviluppi.