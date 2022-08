Luis Alberto, la titolarità non è più una certezza. E il Siviglia...

La situazione Luis Alberto è sempre una delle più delicate e maggiormente attenzionate in casa Lazio. E intanto il Siviglia…

La situazione Luis Alberto è sempre una delle più delicate e maggiormente attenzionate in casa Lazio. Lo spagnolo balla infatti tra titolarità in dubbio e mercato.

Come sottolineato da La Repubblica, la maglia da titolare, al momento, è tutt’altro che certa. Il riferimento è all’arrivo di Vecino, ma anche al fatto che, nelle ultime amichevoli, dal 1′ minuto ha giocato Basic. Insomma, Sarri sta pensando a una Lazio senza il Mago.

La cessione non sarebbe un’ipotesi da scartare, ma il Siviglia, dopo una prima offerta di un

mese fa (15 milioni più Oliver Torres) non avrebbe più bussato alla porta

di Lotito. La situazione comunque, in un senso o nell’altro, andrà risolta.