Luis Alberto, con il Porto l’esame di maturità: Sarri punta su di lui

Luis Alberto può essere il grande protagonista della sfida di oggi contro il Porto: Sarri punta molto sullo spagnolo

La notte di Lazio-Porto potrebbe essere quella di Luis Alberto. Come dimostrato da quanto detto nella conferenza stampa di ieri, Sarri punta molto sullo spagnolo.

Come sottolineato da Il Corriere della Sera, il Mago avrà il compito di guidare la squadra per ribaltare il risultato. Il mister dei biancocelesti conta sulla sua crescita. In questi mesi ci sono stati molti passi in avanti, ma manca la ciliegina sulla torta.