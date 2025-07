Tavares Lazio, i dubbi di Sarri e della Società: con l’offerta giusta potrebbe partire

Nuno Tavares non è più incedibile per la Lazio: i dubbi di sarri di natura tattica, l’appeal sul mercato e la concorrenza interna possono spingerlo fuori

Il caso di Nuno Tavares è emblematico delle complesse strategie di mercato della Lazio e delle sue urgenti necessità finanziarie. Il riscatto del terzino portoghese era stato esercitato in anticipo rispetto ai tempi previsti, non per una piena convinzione tecnica, ma per mettere la Lazio nella posizione di poterlo cedere qualora fosse arrivata “l’offerta giusta” per il Mondiale per Club. Un interesse dell’Al Hilal, se mai fosse stato reale, è decaduto con l’insediamento di Simone Inzaghi a Riyad, che ha poi virato su Theo Hernandez. È curioso come fosse stata fatta trapelare la fantasia di un rifiuto della Lazio a 40 milioni per il portoghese, una cifra che ora, nel contesto attuale, appare pura speculazione, come riporta il Corriere dello Sport.

Maurizio Sarri, che conoscerà da vicino Tavares in questi giorni, si trova di fronte a “dubbi di natura tattica” enormi sul suo conto. Il tecnico cercherà di “addestrarlo” e renderlo più adattabile alla fase difensiva, cruciale nel suo sistema di gioco. Tuttavia, i problemi non sono solo tattici: dal punto di vista muscolare, il portoghese non offre “totali garanzie“. Ecco perché, nonostante la percentuale di rivendita concessa all’Arsenal al momento del riscatto, la società biancoceleste potrebbe decidere di sacrificarlo in presenza di un’offerta congrua. Questo testimonia la stringente necessità della Lazio di generare plusvalenze, una pratica che il club non ha mai padroneggiato negli anni passati e che ora è vitale. Oltre a Tavares, la Lazio ha a disposizione altri quattro terzini: Lazzari, Hysaj, Marusic e Pellegrini. La loro permanenza o meno dipenderà dalle cifre che la Lazio potrebbe ricavare dalle loro cessioni. La situazione di Tavares è particolarmente significativa: un giocatore su cui si è investito per la rivendita, ma che ora presenta incertezze che potrebbero spingere la Lazio a cederlo per “cifre” che possano contribuire a sanare il bilancio.