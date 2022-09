Luis Alberto ora ha voglia di Lazio: il Mago torna protagonista

Due gol, partendo dalla panchina, e tanta voglia di essere ancora protagonista: la nuova vita nella Lazio di Luis Alberto

Un’estate vissuta, in un certo senso, con le valigie in mano. Luis Alberto ora ha però tanta voglia di Lazio e di tornare protagonista.

Come raccontato da Il Messaggero, a dimostrare ciò sono in primis i fatti: due gol, entrando dalla panchina, e un tacco spettacolare nel gol del poker a Cremona. Insomma, lo spagnolo si è messo a disposizione di Sarri, che, quantomeno al momento, sembra avergli cucito addosso, il ruolo di riserva di lusso. Il Mago è diventato un fattore, proprio come Milinkovic: già 5 gol e 6 assist per i due. Insomma, i biancocelesti hanno ritrovato la loro coppia d’oro.