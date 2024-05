Luis Alberto Lazio, INCONTRO per il suo futuro: Lotito fissa il prezzo, l’Al-Duhail ATTENDE. I dettagli

Luis Alberto Lazio, INCONTRO per il suo futuro: Lotito fissa il prezzo, l’l’Al-Duhail ATTENDE. I dettagli sul suo futuro

Come riportato dal Corriere dello Sport, ieri ci sarebbe stato un vertice tra Fabiani e l’agenzia You First agenzia che cura gli interessi di Luis Alberto per intavolare la trattativa che potrebbe portare il Mago a vestire la maglia del Al-Duhail, squadra qatariota, che si è fatta avanti per il giocatore.

Il Mago, possibile primo addio del calciomercato Lazio, ha detto si ed ha accettato di giocare in Qatar. Lotito chiede 15 milioni per dire si, mentre il club di Doha avrebbe messo sul piatto 8 milioni. Si può chiudere a 12, ma l’avventura dello spagnolo in biancoceleste sembra ormai ai titoli di coda