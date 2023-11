Luis Alberto a LSC: «Sto bene perchè abbiamo vinto, ora pensiamo al derby» Le parole del centrocampista spagnolo

Luis Alberto è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, nel post gara di Lazio–Feyenoord:

«Sto bene perché abbiamo vinto, per la squadra. È stata una partita difficile, l’importante erano i tre punti. La prima guerra di questa settimana è andata, ora ci aspetta la seconda. A livello fisico avevo già un piccolo problema al flessore. Vediamo come va in questi giorni, ma al derby devo arrivare al 100%. Alla fine era importantissima la vittoria di oggi. Ora pensiamo solo al derby, sappiamo quanto conta per noi e per il popolo laziale. Ora il Feyenoord è già un ricordo, pensiamo al derby»