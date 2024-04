Luis Alberto Lazio, cambia il futuro del Mago? Patto con Tudor, cosa sta succedendo

Luis Alberto-Lazio, cambia il futuro dello spagnolo? Patto con Tudor: cosa sta succedendo a Formello. I dettagli

Come riportato dal Corriere dello Sport, può cambiare a sorpresa nel prossimo calciomercato Lazio il futuro di Luis Alberto. Dopo l’esternazione polemica post Salernitana, il gol con dedica contro il Genoa potrebbe cambiare le carte in tavola.

Nel frattempo a Formello è stato sancito il patto tra lo spagnolo e Tudor: l’ex Liverpool si impegnerà fino all’ultima giornata dando tutto e senza ulteriori colpi di testa. Per il futuro ci sarà tempo ma il finale può essere riscritto: senza offerte soddisfacenti per lui e soprattutto per la Lazio e in virtù di un contratto fino al 2027 (con opzione al 2028), la permanenza sarà praticamente certa.