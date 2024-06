Luis Alberto Lazio, ci siamo per l’ADDIO! Il DETTAGLIO sulle visite mediche non lascia più dubbi

Come riportato da Fabrizio Romano, è praticamente fatta per il calciomercato Lazio la cessione di Luis Alberto all’Al Duahil per una cifra superiore agli 11 milioni di euro, bonus inclusi.

🇶🇦 Al Duhail will pay over €11m to Lazio for Luis Alberto, as all documents are now ready and set to be signed next week.

Medical also booked for the Spanish midfielder who's set to leave the club. pic.twitter.com/dHzfwoTjqL

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 9, 2024