Luis Alberto può restare: Atletico unica minaccia. Quanto chiede Lotito per lasciar partire lo spagnolo a gennaio

Come scrive il Corriere dello Sport sembra momentaneamente rientrato il caso Luis Alberto alla Lazio, col giocatore rientrato nelle grazie di Sarri e felice di restare in biancoceleste. Ma nel mercato mai dire mai, fino all’ultimo giorno può sempre succedere di tutto. Al Cadice ha pensato di andare, forse come provocazione, ma non è una destinazione credibile: il club non ha i soldi per accontentare Lotito, chiede 20 milioni per lo spagnolo. L’unica squadra che potrebbe farsi viva è l’Atletico dopo la cessione di Joao Felix.