Luis Alberto a DAZN: «Vogliamo finire davanti alla Roma»

Luis Alberto ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Sampdoria. Le sue dichiarazioni.

«Non c’è gara tra me e Milinkovic-Savic. Spero che lui faccia assist a me, vogliamo tre punti. È un gioco di squadra. Roma? Sempre uno stimolo in più, noi vogliamo finire davanti a loro. Lo sanno tutti, alla fine è un derby quello che finisce davanti è più contento».