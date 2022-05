Luis Alberto: «Servono tre punti per l’Europa. Tifosi? Sono il nostro 12° uomo»

Luis Alberto ha parlato nel pre partita di Lazio-Sampdoria: le dichiarazioni ai microfoni di Sky, Dazn e Lazio Style Radio

Luis Alberto ha parlato ai microfoni di DAZN, Sky e Lazio Style Radio prima del match tra Lazio-Sampdoria. Le sue dichiarazioni:

MATCH – «Penso che tutte le sfide saranno difficili, lo abbiamo visto con lo Spezia e oggi con la Samp però noi non dobbiamo pensare alle altre. Dobbiamo fare una bella partita con determinazione, la cosa più importante adesso sono i tre punti. L’abbiamo preparata con attenzione e con determinazione, come tutte le altre gare. Oggi troveremo una squadra difficile. Sarà impegnativo vincere, la cosa più importante sono i tre punti che ci servono per l’obiettivo che è l’Europa. Pubblico? Si loro sono sempre dalla nostra parte, sono il 12 uomo in campo e possiamo solo ringraziarli».

Le parole del Mago a Sky

«La vittoria con lo Spezia ci ha lasciato 3 punti importantissimi per l’Europa. Oggi è la stessa cosa, dobbiamo vincere. Noi adesso non pensiamo a fare passi avanti, pensiamo partita per partita per arrivare quinti. Per noi e per la società adesso conta solo vincere. Sarà una partita difficile oggi ma i 3 punti devono rimanere a Roma».