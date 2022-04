Luis Alberto pronto per il Genoa – FOTO

Nonostante una settimana non semplicissima per lui, Luis Alberto sarà tra i protagonisti di Genoa-Lazio di domani

Nonostante una settimana non semplicissima per lui, Luis Alberto sarà tra i protagonisti di Genoa-Lazio di domani. Lo spagnolo ha suonato la carica via social.

Conferme importanti per il Mago sono arrivati dalla rifinitura di oggi. Insomma, il numero 10 partirà titolare e guiderà i biancocelesti alla ricerca di tre punti fondamentali per un posto in Europa.