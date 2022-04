Allenamento Lazio, Luis Alberto c’è. Ballottaggio Patric-Luiz Felipe

Allenamento Lazio, Sarri sorride: Luis Alberto si candida dal primo minuto, ballottaggio Luiz Felipe-Patric

Sarri può sorridere. Luis Alberto si candida per la maglia da titolare, nella gara contro il Genoa: nonostante si sia aggregato al gruppo nella giornata di ieri, sembra in vantaggio su Basic per partire dal primo minuto. Ballottaggio anche in difesa: Luiz Felipe ha smaltito il problema al ginocchio, ma non è al meglio, per questo potrebbe essere Patric a far coppia con Acerbi.

Pochi dubbi per il resto della formazione: nonostante il rientro, Pedro dovrebbe partire dalla panchina pronto a subentrare al posto di uno tra Zaccagni e Felipe Anderson, alle spalle di Immobile.