Luis Alberto e Sarri, sempre più gelo: e a gennaio...

I rapporti tra Luis Alberto e Sarri sembrano esser sempre più tesi:sarà addio nel calciomercato di gennaio?

Quarta panchina consecutiva. Sembra essere questo il destino di Luis Alberto in vista di Lazio-Fiorentina. Ed ecco che finirebbe sul banco degli imputati il suo rapporto con mister Sarri.

Tra i due la scintilla non sarebbe affatto scoccata. Ed ecco che, come riportato da La Repubblica, a gennaio potrebbe accadere di tutto. Su di lui sarebbe tornato il Milan, che già si era interessato in passato. La cifra potrebbe aggirarsi attorno ai 30 milioni messi sul piatto. La formula studiata sarebbe la stessa utilizzata dall’Inter per prendere Correa, ossia prestito più obbligo.