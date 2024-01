Luis Alberto a DAZN: «Dopo una partita così vai a casa contento. Felipe Anderson importantissimo per noi. Dopo la Supercoppa...»

Luis Alberto, centrocampista della Lazio, ha parlato nell’immediato post-partita della gara pareggiata contro il Napoli

Intervenuto a DAZN dopo Lazio-Napoli, Luis Alberto ha dichiarato:

PAROLE – «Occasione persa non lo so, importante aver fatto una partita seria. Meritavamo di vincere perchè abbiamo creato tanto ma dopo la sconfitta con l’Inter abbiamo fatto una partita seria. Se vinci o se perdi dopo una partita così vai a casa contento. Ci è mancato il gol, Castellanos aveva fatto un gol della Madonna. Abbiamo fatto una bella partita contro una grande squadra. Era una partita da 6 punti ma dobbiamo essere contenti. Giocando così ne vinceremo tante. Mi piace di avere la fiducia dei compagni, ho avuto tanti problemi fisici. Ora sono al 100%, mi sento bene. Spero di aiutare la squadra con gol e assist. Alla fine siamo una squadra, in un anno ci sono momenti in cui si sta meglio o peggio. Ho giocato molte partite a livello basso per questi problemi fisici. Siamo una famiglia. Felipe Anderson è un giocatore straordinario, mi fa arrabbiare perchè dovrebbe fare sempre la differenza. Calciatore importantissimo per noi. Dopo la Supercoppa, in cui non ci siamo stati ed è un peccato perchè è un trofeo, la nostra testa deve stare sul campionato che è la cosa più importante».