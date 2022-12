Luis Alberto, ancora rumors dalla Spagna: c’è dietro il Siviglia?

Circolano sempre rumors e voci attorno a Luis Alberto: c’è sempre il Siviglia sul Mago? Ecco qual è la situazione

Assente ieri alla cena di Natale, Luis Alberto è sempre comunque sotto la luce dei riflettori. Il motivo della non presenza, stando alla versione ufficiale sarebbe di natura familiare, comunicato al team manager Derkum. Ma i rumors di mercato continuano a susseguirsi.

Infatti, secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, tenendo conto delle difficoltà di inserimento tecnico tattico, non si può dimenticare la sua voglia di Liga. E l’addio di Isco al Siviglia potrebbe riaprire la pista andalusa, mai definitivamente tramontata. La Lazio al momento monitora la situazione, non aspettandosi offerte per gennaio. E ora parla solo il campo, con un ritiro in Turchia comunque più che positivo.