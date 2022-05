Luis Alberto, prima la volata europea poi si penserà al futuro

Luis Alberto è una delle pedine fondamentali per portare la Lazio in Europa League, ma il suo futuro è in bilico

In questo sprint verso l’Europa League, la Lazio non può fare a meno di Luis Alberto. Esempio lampante la partita contro lo Spezia: quando è entrato in campo le sorti della squadra si sono ribaltate.

Come riporta Il Tempo, concluso il campionato, si dovrà ragionare anche sul futuro del Mago: la sua permanenza in biancoceleste è tutt’altro che scontata, attualmente è legato alla Lazio fino al 2025 e Lotito chiede almeno 40 milioni per lasciarlo partire. Eppure – come sottolineato dal quotidiano – il suo sacrificio potrebbe servire per la rifondazione della squadra; d’altronde, Luis Alberto non ha mai nascosto la voglia di far ritorno in Spagna.