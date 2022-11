Luis Alberto, l’Atletico Madrid pensa al Mago: la situazione

La situazione di Luis Alberto è una delle più delicate in casa Lazio. Sullo spagnolo avrebbe messo gli occhi l’Atletico Madrid

La situazione di Luis Alberto è una delle più delicate in casa Lazio. Dopo le parole dell’agente, l’ipotesi cessione rimane sempre sul tavolo.

Ed ecco che, come rivelato da La Repubblica, sul Mago avrebbe messo gli occhi l’Atletico Madrid. Gli iberici dovrebbero tra l’altro piazzare De Paul e addirittura potrebbe prendere corpo la possibilità di uno scambio. Il Siviglia al momento non si sarebbe mosso, mentre in Italia occhio alla Fiorentina, che però potrebbe prendere il giocatore solo in prestito.