Luis Alberto assente per il terzo giorno consecutivo: è rottura?

Luis Alberto ancora assente: lo spagnolo ha irritato la società col suo attegiamento, si rischia la rottura. Le ultime

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, per il terzo giorno consecutivo Luis Alberto non si è presentato all’allenamento con la Lazio. Il club biancoceleste è fortemente irritato dal comportamento del calciatore: sulla vicenda non si è espresso ufficialmente ma lo strappo è chiaro ed evidente.

Secondo La Rosea, è probabile che qualche club formuli un’offerta a Lotito nelle prossime settimane. Si era parlato di un corteggiamento dell’Atletico Madrid, mentre negli ultimi giorni in Spagna si è scritto di un Villareal molto interessato al numero 10. C’è chi ipotizza anche il Real Madrid, mentre sarebbero solo rumors quelli che lo accosterebbero alla Juve. Prezzo fissato dalla Lazio: 50/60 milioni di euro.