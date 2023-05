Luis Alberto a Sky Sport: «Aver pensato che era chiusa sul 2-0 è stato un errore»

Luis Alberto, lo spagnolo ha parlato al termine della partita vinta in extremis contro la Cremonese ai microfoni di Sky Sport

PAROLE – Sembrava fatta nel primo tempo, pensare di aver già vinto non ci ha fatto iniziare bene il secondo tempo. Dobbiamo capire che questo non va bene e non è la prima volta che ci capita. Quando una partita è chiusa deve essere chiusa

SUCCESSO – Essere squadra, se non siamo squadra partita dopo partita è impossibile fare così tanti punti. Se guardiamo le altre vediamo che c’è tanta differenza, per cui o siamo squadra o è impossibile fare questo risultato

CHAMPIONS – Bello tornare in Champions, quando l’abbiamo disputata abbiamo fatto abbastanza bene, poi ci è capitato il Bayern che era la squadra più forte. Ora dobbiamo capire cosa fare, ci manca qualcosa e qualcuno per fare bene sia in serie A che in Champions. Vediamo che succede. Se giocherò la Champions con la Lazio? Ho due anni di contratto, vediamo come sarà il mercato, la società sa quello che penso. E’ una questione tra me e il presidente