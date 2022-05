Lucas Leiva lascerà la Lazio il prossimo 30 giugno dopo 5 anni in biancoceleste: oggi per lui visita al Colosseo

Lucas Leiva si gode gli ultimi momenti nella Capitale. Il centrocampista brasiliano, che lascerà la Lazio alla scadenza naturale del contratto fissata per il prossimo 30 giugno, è andato oggi in visita al Colosseo come testimoniato dal proprio profilo Instagram: