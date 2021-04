Leiva: «Daremo il massimo fino alla fine. La nostra dedica è per Guerini»

Al termine del match contro lo Spezia, Lucas Leiva è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, Lucas Leiva ha analizzato la vittoria contro lo Spezia. Le sue parole.

MATCH – «Vorrei fare i complimenti allo Spezia, ci ha messi in difficoltà. Abbiamo giocato una partita sicura, concedendo poco a loro, dovevamo fare più gol. Per noi sono 3 punti vitali per continuare sulla nostra strada, siamo ancora lontani dalla Champions».

NAZIONALI – «Ci abbiamo messo il cuore, tutti noi stessi. Tanti compagni erano reduci dalle Nazionali, sono arrivati a Formello ieri, non era facile. Abbiamo una settimana intera per preparare il prossimo match contro il Verona che ci ha battuti all’andata».

RIGORE – «Non ho visto il rigore che ci hanno dato, ero in panchina. Secondo le regole è netto. C’è stato anche un tocco di Acerbi, ma era in fase d’intervento».

GUERINI – «Sono stato al funerale di Daniel Guerini. La vittoria è per lui, per la sua famiglia e gli amici. Non ho parole da dire, solo tanta forza e che Dio benedica queste famiglie. Spero che Daniel riposi in pace».

CONDIZIONE FISICA – «Io mi sento bene, sono uscito in qualche partita perchè abbiamo una rosa ampia. Non ho avuto infortuni, salvo un leggero problema. Darò il massimo in queste partite finali, non vi preoccupate, sto benissimo. L’importante è vincere le restanti partite per andare in Champions».