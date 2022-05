Lucas Leiva, Inzaghi tenta lo sgarbo alla Lazio: le ultime

L’Inter di Simone Inzaghi sarebbe piombata su Lucas Leiva, centrocampista in scadenza di contratto con la Lazio

Il futuro di Lucas Leiva potrebbe essere ancora in Italia. Dopo il mancato rinnovo con la Lazio infatti, club con il quale l’ex Liverpool andrà in scadenza il prossimo 30 giugno, si pensava ad un ritorno in Brasile per l’esperto regista.

Tuttavia, come riporta Il Messaggero, nelle ultime ore sarebbe spuntata a sorpresa la candidatura dell’Inter con Simone Inzaghi che avrebbe chiamato il calciatore per convincerlo ad accettare il ruolo di vice Brozovic. Per la Lazio sarebbe un duro smacco.