Marchegiani non ha dubbi: «Ecco chi doveva marcare Pulisic sul primo gol. Col Celtic...»

Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio e opinionista, ha commentato i gol subiti dalla squadra di Sarri contro il Milan e non solo

Ospite a Sky, Luca Marchegiani ha dichiarato:

«La Lazio in area marca la zona e non l’uomo. Questo si è visto anche sul gol di Okafor. Non sono convinto che sul dischetto a difendere debba andare il mediano. Si può marcare anche a uomo con il terzino nel caso del gol di Pulisic. La partita contro il Celtic? L’organizzazione della Lazio è un grande plus in questo tipo di partite. Servirà però tanta energia per contenerli fisicamente».