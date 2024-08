Lovric Lazio, trattativa in fase AVANZATA: contatti IN CORSO con l’Udinese. COSA manca per chiudere l’operazione

Il calciomercato Lazio ha accelerato improvvisamente per Sandi Lovric dell’Udinese. Come riportato dal giornalista di Dazn Orazio Accomando, la trattativa è in fase avanzata e i dialoghi tra le due società stanno procedendo verso la chiusura dell’affare.

Quello che manca, però, è l’intesa totale sulle cifre dell’operazione. La Lazio sta provando a chiudere sia per Lovric che per Folorunsho, per regalare a Baroni due nuovi centrocampisti.