Lotta Champions, Di Gennaro non ha dubbi: le sue parole

Lotta Champions, l’opinionista Rai ed ex calciatore si esprime sulla lotta per un posto nella coppa nobile che comprende anche la Lazio

Il turno di campionato volge verso la sua conclusione, e dopo il match di questa sera tra Juve e Verona, si delinea ancor di più la corsa per un posto nella prossima Champions. Ma come stanno le contendenti? Ad esprimere un suo parere a riguardo anche sulla Lazio ci pensa l’ex calciatore Antonio di Gennaro ai microfoni di TMW

LOTTA CHAMPIONS – Quarto posto? Dipende dalla Juve. Vedremo dopo il 6 aprile con la sfida con la Roma. La Juve la vedo in scia per arrivare quarta, la Lazio gioca meglio con una rosa completamente diversa e con uno scetticismo generale iniziale. E non ha fatto spese folli