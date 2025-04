Lotta Champions, la Lazio riuscirà a qualificarsi? ChatGpt delinea la classifica finale di campionato: la posizione delle aquile

Condividi via email

Lotta Champions, la nota intelligenza artificiale rende visibile la classifica finale di campionato e anche la posizione della Lazio

Nonostante manchino alcune settimane alla fine della stagione, cresce la curiosità da parte dei tifosi tra cui quelli della Lazio di capire come finirà l’annata per la loro squadra. Ma come si classificherà la squadra biancoceleste?

A rispondere a questo quesito ci pensa l’intelligenza artificiale ovvero Chatgpt, la quale delinea la classifica finale di campionato posizionando i biancocelesti al 5° posto a 70 punti in zona Europa League insieme alla Fiorentina a 66 punti. Ad andare invece in Champions sono Inter che vincerà lo scudetto allo spareggio, Napoli, Atalanta e Juventus. La Roma? La squadra di Ranieri crollerà e arriverà 9°