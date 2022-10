Lotito alla squadra: «Con lo Spezia vinciamo per il Maestro»

Visita in quel di Formello del presidente Claudio Lotito, che ha anche fatto una particolare richiesta alla squadra

Oggi, in occasione di Lazio-Spezia, alo stadio Olimpico, si terrà il Maestrelli day, per omaggiare l’allenatore biancoceleste a 100 anni dalla sua nascita.

Come riportato da La Repubblica, il presidente Lotito, festeggiato venerdì a Formello per la sua elezione a senatore, avrebbe anche fatto una richiesta alla squadra: «Con lo Spezia vinciamo per Maestrelli». Insomma, un motivo in più per sfatare il tabù dei tre successi di fila.