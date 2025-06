Lotito: «I valori della Lazio? Sono la determinazione, lo spirito di gruppo, la voglia di battersi degli ideali e per un modello»

Lotito, presidente della Lazio, ha parlato sulla vera essenza del tifoso laziale: le parole del presidente biancoceleste di oggi

Il presidente della Lazio Claudio Lotito, quest’oggi, ha parlato dell’attualità biancoceleste e di quali siano le caratteristiche del tifoso capitolino. Ecco le parole del senatore ai microfoni di Fantacalcio.it, al Festival della Serie A:

«Più che un nome direi una persona che interpreta in modo autentico quello che sono i valori della Lazio, che sono la determinazione, lo spirito di gruppo, la voglia di battersi degli ideali e per rappresentare un modello. A questo punto non c’è solo un nome, c’è tutta la squadra che è quella della Lazio che va negli ospedali, nelle case di riposo e che si batte per trasformare il calcio in un veicolo fondamentale per portare valori, punti di riferimento e consentire ai giovani di insegnargli che la vita è fatta soprattutto di valori fondanti e non soltanto di risultati sportivi».