Lotito: «Troppi impegni politici, per ora non penso alla Lazio»

Sarà un finale di stagione fondamentale per la Lazio, che in caso di qualificazione alla Champions League, dovrà iniziare a lavorare fin da subito per costruire una rosa di livello.

Prende tempo anche il presidente Lotito, che intercettato dai microfoni del Corriere della Sera, ha voluto rispondere cosi sui piani futuri della società.

LE PAROLE- «Ho la testa piena degli impegni politici, ora non penso alla Lazio»