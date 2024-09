Lotito torna sul FLAMINIO: «Ho preso un IMPEGNO, la concorrenza di Roma Nuoto non ci spaventa»

Le parole di Claudio Lotito, presidente della Lazio, sulla vicenda stadio Flaminio e il progetto da presentare al Comune

Il presidente della Lazio Claudio Lotito è tornato a parlare del progetto dello Stadio Flaminio. Di seguito le sue parole al Messaggero.

PAROLE – «Ho preso un impegno e li mantengo sempre. Entro fine ottobre presenterò il progetto definitivo per il Flaminio, come ho sempre detto. Abbiamo fatto gli studi su ogni dettaglio e li faremo sino all’ultimo perché non vogliamo imprevisti. Da 30 anni la Roma deve presentare un progetto dello stadio e ancora ne stiamo parlando. E non mi spaventa nemmeno la concorrenza della Roma Nuoto. Con Onorato non ho parlato dello stadio lunedì all’Olimpico. Ci vedremo al momento opportuno in Campidoglio».