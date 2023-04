Lotito sprona la Lazio a poche ore dal Torino: ha rimarcato una cosa. Il patron ieri ha fatto visita alla squadra a Formello

Secondo quanto riportato da Il Messaggero il Presidente Lotito ieri ha fatto visita alla squadra a Formello e ha rimarcato, come già fatto in precedenza Sarri, quanto conti la qualificazione in Champions.

Raggiungere la Champions porterebbe alla Lazio la possibilità di aumentare il proprio prestigio anche in ottica mercato oltre che l’apporto economico che questo porterebbe alla società. Lotito continua a dimostrare la sua vicinanza alla squadra che sta lottando non solo per centrare la qualificazione alla prossima Champions ma anche per cercare di terminare il campionato seconda.