Lotito-Raggi: a settembre nuovo incontro per lo stadio

Lotito-Raggi, la questione stadio si discuterà a settembre

Discorso stadio solo rimandato. Qualche giorno fa, in occasione della premiazione della Lazio in Campidoglio, Claudio Lotito e la sindaca di Roma Virginia Raggi si sono incontrati. Tra i due c’è anche stato un breve colloquio in merito al progetto della Lazio per lo stadio di proprietà. Più che un colloquio un arrivederci al prossimo appuntamento fissato intorno a settembre.

Come riporta il Corriere dello Sport infatti l’idea di realizzare lo stadio non è certo passata di moda, anzi. Il patron biancoceleste e la sindaca si incontreranno per discuterne ma soprattutto Lotito vuole le stesse garanzie riservate alla Roma ma in tempi più brevi. Se ne discuterà partendo anche dal dove: si era pensato all’isola Tiberina ma non è detto che non possano essere presi in considerazione altri luoghi.